Κορυφαίος προπονητής στο ΝΒΑ ο Σποέλστρα!

Σε ψηφοφορία ανάμεσα στους General Managers του NBA προκειμένου να αναδειχθεί ο καλύτερος προπονητής της Λίγκας, νικητής βγήκε ο Έρικ Σποέλστρα των Μαϊάμι με 52%.

Ο επί χρόνια τεχνικός των Χιτ τερμάτισε στη κορυφή και πέρσι σε αντίστοιχη ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 55%.

Δεύτερος βρέθηκε ο Στιβ Κερ με 22%. Στην τρίτη θέση ισόβαθμοι ήταν οι Γκρεγκ Πόποβιτς και Μόντι Γουίλιαμς με 7% και την πεντάδα ολοκλήρωσε ο Τάιρον Λου με 5%.

NBA GMs vote on best coach in the NBA



(Via https://t.co/wWGNmWnCY9) pic.twitter.com/ST3eDRD3tE