Γιαννακόπουλος: «Είστε μαφία, ελάτε στη ζούγκλα»

Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά σε νέο «διπλό» στην Πόλη, όμως ηττήθηκε τελικά από την Εφές 85-82 μετά από φοβερό θρίλερ και θα χρειαστεί νίκη στο Game 5 του ΟΑΚΑ ώστε να πάει Άμπου Ντάμπι.

Μετά την αναμέτρηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε με μία σειρά από story στο Instagram τα παράπονά του για τη διαιτησία στο Game 4 του «Basketball Development Center», αναφέροντας για την Ευρωλίγκα «ήσασταν μαφία, είστε μαφία, θα σταματήσετε να είστε μαφία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον επικεφαλής διαιτησίας της Ευρωλίγκας, Ντάνι Ιερεθουέλο, αλλά και στον πρόεδρο της Euroleague, Nτέγιαν Μποντιρόγκα, σχολιάζοντας: «Ντάνι και Ντέγιαν, ελάτε στο ΟΑΚΑ να δείτε το παιχνίδι. Υποτίθεται ότι είναι σημαντικό, όχι;».

Τέλος, έστειλε το μήνυμά του ενόψει του πέμπτου αγώνα, ανεβάζοντας μία φωτογραφία με τη φράση «Welcome to the Jungle» και το σύνθημα «this is OAKA».

Δείτε τα story:

