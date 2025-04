Tρέλα στον Παναθηναϊκό: Sold out σε λίγες ώρες τα δύο πρώτα ματς στα playoffs

Τρέλα στις τάξεις των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εξαφάνισαν σε λίγες μόλις ώρες τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα ματς των playoffs της Euroleague, εκεί όπου υπενθυμίζεται το «τριφύλλι» δεν γνωρίζει ακόμα αντίπαλο!

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ το sold out έγινε σε μόλις 12 ώρες και αφού ευχαρίστησε τον κόσμο, αναρωτήθηκε εάν κοιμήθηκε κανείς τη νύχτα ή περίμενε να κλείσει το μαγικό χαρτάκι.

Οι αγώνες θα γίνουν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ στις 22/23 και στις 24/25 Απριλίου, με τις ημερομηνίες να οριστικοποιούνται μετά το τέλος της regular season της διοργάνωσης και αφού μάθει η ομάδα του Αταμάν το τελευταίο εμπόδιο για την πρόκρισή της στο Final Four.

Ο Παναθηναϊκός υπενθυμίζεται πως θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, καθώς νίκησε τη Μονακό με... one Nunn Show και εξασφάλισε την παρουσία του στην τετράδα, μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

🤯🤯#PAOFans, did you even get to sleep? ☕️



All available tickets for Game 1 & Game 2 SOLD OUT in just 12 hours, during the night!



THANK YOU for your support, we can’t wait to make everyone go crazy with OAKA’s atmosphere! 🙏☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic… pic.twitter.com/JkyS9yreBv