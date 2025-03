Ευρωλίγκα: Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για Final 4 και για να το σηκώσουν

Η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας φτάνει στο τέλος της και η μάχη συνεχίζεται. Η σελίδα Figurei8ht χρησιμοποίησε τα μαθηματικά για να δει τις πιθανότητες πλασαρίσματος κάθε ομάδας στην τετράδα, την εξάδα και την δεκάδα, αλλά και τις πιθανότητες να φτάσει στο Final 4 και να κατακτήσει τον τίτλο. Για να συμβεί αυτό, έγιναν 10.000 προσομοιώσεις με δεδομένα από την πορεία των ομάδων την τελευταία διετία αλλά και την φετινή τους απόδοση σε άμυνα και επίθεση ανά 100 κατοχές.

Ο Ολυμπιακός είναι στο 100% των προσομοιώσεων στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου, ενώ ο Παναθηναϊκός στο 96,1% και η Φενέρμπαχτσε στο 98,6%. Από εκεί και πέρα τις περισσότερες πιθανότητες έχει η Μονακό για το πλεονέκτημα, με 42,2%.

Από τις υπόλοιπες ομάδες, η Μπαρτσελόνα με 49,5% έχει το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσίας στην πρώτη εξάδα της κανονικής περιόδου και ακολουθεί με 40,3% η Μπάγερν.

