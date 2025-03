MVP του Φεβρουαρίου στη EuroLeague ο Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν πήρε τον τίτλο του MVP της EuroLeague, για τον μήνα Φεβρουάριο, διαδεχόμενος τον Σάσα Βεζένκοβ που είχε πάρει τον τίτλο τον προηγούμενο μήνα.

Ο Αμερικανός σκόρερ των πρασίνων μέτρησε κατά μέσο όρο 25.7 πόντους, 5 ασίστ και 26.3 PIR κατά μέσο όρο και αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του μήνα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που παίρνει τον συγκεκριμένο τίτλο, μετά τον περασμένο Απρίλιο.

Μέσα στον Φεβρουάριο το τριφύλλι εδωσε τρεις αναμετρήσεις και μέτρησε ισάριθμες νίκες, με τον Ναν πρωταγωνιστή. Η ομάδα του Αταμάν κέρδισε κατά σειρά Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές και Βιλερμπάν.

