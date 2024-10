Η είσοδος του Παναθηναϊκού στο γυάλινο δάπεδο του ΟΑΚΑ

Η είσοδος των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR στο γυάλινο δάπεδο του ΟΑΚΑ για να κάνουν προθέρμανση πριν το παιχνίδι με τη Μπάγερν.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR έκαναν την είσοδό τους στο γυάλινο δάπεδο του ΟΑΚΑ εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο που κατέκλυσε το γήπεδο, πριν το παιχνίδι με τη Μπάγερν.

Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες από το ανανεωμένο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Nearly showtime at the refurbished OAKA 😮‍💨🔥#EveryGameMatters pic.twitter.com/dP6Tv0L3V8