Γιαννακόπουλος για Φουρνιέ: «Αν το είχα πει εγώ αυτό θα είχα φάει καταγγελίες για τα πάντα - Εκεί είναι όλα ΟΚ;»

Θέση για τη δήλωση του Εβάν Φουρνιέ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από την ΚΑΕ Ολυμπιακός πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«All I know is that we have to kick ther a$$. Αν είχα κάνει εγώ αυτήν τη δήλωση δημόσια θα 'χανε πέσει τώρα όλα τα νομικά όργανα της χώρας, θα 'χα φάει καταγγελίες για τα πάντα!» ανέφερε αρχικά σε βίντεο-ανάρτησή του ο επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Για να προσθέσει: «Για να δούμε. Θα κάνουν, κάποιος που θίγεται τόσο πολύ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη βία, εμπράκτως τόσα χρόνια, καταγγελία στον αθλητή του, που το λέει αυτό ή εκεί είναι όλα ΟΚ; Απορία απλή ενός ζαλισμένου Αθηναίου».

sdna.gr