«Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης» o Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν είχε μία ονειρεμένη πρώτη χρονιά στην Ευρώπη - και την EuroLeague - με την φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου με το "τριφύλλι". Όλα αυτά έμελλε να του χαρίσουν το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου παίκτη της διοργάνωσης από την ELPA.

Η Ένωση παικτών της EuroLeague δίνει αυτό το βραβείο στον παίκτη που είχε την καλύτερη σεζόν σε προσωπικό επίπεδο στην πρώτη χρονιά του στην διοργάνωση, με τον Αμερικανό των "πράσινων" να κερδίζει με το σπαθί του αυτή την τιμή.

Την φετινή σεζόν ο Ναν είχε 16 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3 ασίστ μέσο όρο με 46.6% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 95.9% στις βολές σε 27 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague (35 αγώνες - 27 ως βασικός).

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST NEWCOMER” goes to Kendrick Nunn @nunnbetter_ 🙌



🔎 Best performing individual who played his first season in EuroLeague.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/MyEoi84Hmd