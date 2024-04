ΒΙΝΤΕΟ: Τρελάθηκε ο Γιαννακόπουλος στο μεγάλο τρίποντο του Χουάντσο

Παρά την αντίσταση της Μπάγερν, ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε αυτό που έπρεπε στο Μόναχο και νίκησε 82-75, έχοντας πλέον ένα «βατό» ματς με την Άλμπα στο ΟΑΚΑ για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.

Κομβικός στην αναμέτρηση με 14 πόντους ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος μάλιστα έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο γράφοντας το 78-70 και δίνοντας ισχυρό προβάδισμα νίκης στους «πράσινους».

Αυτό το σουτ πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κάτι το οποίο αναδεικνύεται και από βίντεο που πόσταρε η «πράσινη» ΚΑΕ.

Δείτε το βίντεο:

Clutch @juanchiviris41 🔥



pic.twitter.com/WpuLPN0f90