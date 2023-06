Τα πρώτα βραβεία της Ένωσης Παικτών της Ευρωλίγκας

Η Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα τρία βραβεία για την περασμένη σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μπορεί τα βραβεία της Ευρωλίγκας να δίνονται λίγο πριν το Final Four, αλλά υπάρχουν και αυτά της Ένωσης Παικτών (ELPA), που μοιράζονται μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η ELPA ξεκίνησε να μοιράζει τα βραβεία της, τα οποία αναδεικνύουν διαφορετικές πλευρές του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, ο Λουκ Σίκμα κέρδισε το βραβείο «Fair Play», που πηγαίνει στον μεγαλύτερο εκφραστή του «ευ αγωνίζεσθαι». Ο Αμερικανός είχε κερδίσει και την περσινή σεζόν την ίδια ακριβώς διάκριση.

Ένας άλλος Αμερικανός, ο Ντάριους Τόμσον, αναδείχθηκε κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος της διοργάνωσης. Ο γκαρντ της Μπασκόνια έκανε μαγική σεζόν και είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά, κερδίζοντας απόλυτα δίκαια το συγκεκριμένο βραβείο.

Τέλος, ο σπουδαίος Κάιλ Χάινς αναδείχθηκε πιο σεβαστό παίκτης, βραβείο που δίνεται «σε έναν παίκτη που κερδίζει τον μεγαλύτερο σεβασμό στους συνομηλίκους του και ενσαρκώνει ένα πραγματικό πρότυπο, εντός και εκτός γηπέδου». Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη φορά τη συγκεκριμένη διάκριση.

2023 ELPA Players’ Choice Award “MOST RESPECTED PLAYER” goes to @SirHines, with a three-peat 🏵🏵🏵



🔎 A player who earned most respect amongst his peers and embodied a true role model, on and off the court.



🎨 by @annnnnnnadesign

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/0J7Rust5zt — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 5, 2023

2023 ELPA Players’ Choice Award “BEST NEWCOMER” goes to Darius Thompson 🙌



🔎 Best performing individual who played his first season in EuroLeague.



🎨 by @annnnnnnadesign

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/L6gJl7LysD — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 5, 2023

2023 ELPA Players’ Choice Award “FAIR PLAY” goes to @LCSikma43, for a second time in a row 🙌



🔎 A player with the exemplary behavior towards opponents and referees, promoting the spirit of fair play.



🎨 by @annnnnnnadesign #ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/pydUE4YrlP — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 5, 2023

sport-fm.gr