Από άλλο... πλανήτη και με Giannis η «γαλανόλευκη», πάει φορτσάτη στο Προoλυμπιακό

Η πρώτη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την Εθνική Ανδρών στο τουρνουά Ακρόπολις γέμισε ενέργεια τους συμπαίκτες του και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας συνέτριψε με 102-75 τις Μπαχάμες στο ΣΕΦ, κατακτώντας με απολογισμό 2/2 νίκες για 19η φορά την κορυφή του τουρνουά Ακρόπολις και «ξεχειλίζοντας» αισιοδοξία ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά (2-7/7), όπου θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στους Αγώνες του Παρισιού.

Στην πρόβα τζενεράλε της «γαλανόλευκης» πριν τη «μάχη» της διεκδίκησης της συμμετοχής της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εξαργύρωσε (και πάλι) την άμυνα, αλλά αυτή τη φορά ξεδίπλωσε και τις αρετές της στο γρήγορο μπάσκετ με εξαιρετικές συνεργασίες, απόρροια των... ορέξεων των Νικ Καλάθη και Τόμας Γουόκαπ στο κομμάτι της δημιουργίας, όπου διακρίθηκαν με 11 και 9 ασίστ, αντίστοιχα. Οι Μπαχάμες, βέβαια, που παρατάχθηκαν χωρίς τους ΝΒΑer Έρικ Γκόρντον και Ντιάντρε Έιτον, δεν αποτέλεσαν φόβητρο για την Εθνική, αλλά σημασία έχει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έδειξε και πάλι διάρκεια, επιθετικό πλουραλισμό και πίστη στο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη.

Με ελαφρύ διάστρεμμα, που δεν εμπνέει σε πρώτη φάση ανησυχία, αποχώρησε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Ντίνος Μήτογλου με 18 πόντους με ποσοστά ευστοχίας για σεμινάριο (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/9 βολές). Ο Greek Freak έβγαλε τρομερή ενέργεια στα 15 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, τελειώνοντας τον αγώνα με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ στους 14 σταμάτησε και ο Κώστας Παπανικολάου.

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 34-46, 50-77, 75-102

Η εξέλιξη του αγώνα

Με τον Καλάθη να «ταΐζει» ασταμάτητα τον Αντετοκούνμπο και τον αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς να «γκρεμίζει» με τα καρφώματα του την αντίπαλη μπασκέτα η, η Εθνική ξέφυγε με το... καλησπέρα με 13-8 στο 4΄, ενώ ακόμη κι όταν έκατσε στον πάγκο ο Giannis, η σκυτάλη πέρασε στους Τολιόπολο-Μήτογλου, οι οποίοι χάρισαν μία διψήφια διαφορά στη «γαλανόλευκη» (25-15 στο 9΄) και τη βοήθησαν να κλείσει το δεκάλεπτο στο +13 (28-15).

Με την άμυνα να «πνίγει» τους αντιπάλους και τον Giannis να μην έχει αντίπαλο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν απειλήθηκε ούτε στη δεύτερη περίοδο και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (46-34), απέναντι στις Μπαχάμες που μάταια έψαχναν το μακρινό σουτ (2/18 τρίποντα).

Στην τρίτη περίοδο, η Εθνική πάτησε γκάζι και με τους Καλάθη-Αντετοκούνμπο σε ρόλο δημιουργών και τους Μήτογλου-Παπανικολάου σε αυτόν των εκτελεστών, η «γαλανόλευκη» εκτόξευσε τη διαφορά στο +27 (77-50 στο 30΄) και δεν κοίταξε ξανά πίσω...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης

ΜΠΑΧΑΜΕΣ (Κρις Ντεμάρκο): Μπρίτζγουότερ 3 (1), Μίλερ 2, Στορ 14 (2), Χιλντ 9 (1), Ετζεκομπε 13, Φρίμαν 5 (1), Νέιρν 4, Σμιθ 4, Άλμπερι 3 (1), Χάντερ 12 (2), Μπάροους 6.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Γουόκαπ 6 (2), Λαρεντζάκης 8 (2), Μωραϊτης 3 (1), Τολιόπουλος 9 (2) Καλάθης 7 (11 α.), Καλαϊτζάκης 6, Παπαγιάννης 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 3, Παπανικολάου 14 (2), Αντετοκούνμπο Γ. 14, Αντετοκούνμπο Κ. 3, Μήτογλου 18 (2).

