Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Αχμέντ Τουμπά!

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση για έναν αριστεροπόδαρο στόπερ, που θα συμπληρώσει την τετράδα της άμυνας μαζί με τους Ίνγκασον, Γεντβάι και Πάλμερ-Μπράουν, με τον «εκλεκτό» των Ρουί Βιτόρια και Γιάννη Παπαδημητρίου να είναι ο Αχμέντ Τουμπά, που βρίσκεται μάλιστα ήδη στην χώρα μας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο 27χρονος Βελγοαλγερινός έχει ύψος 1.90μ. και ανήκει στην Μπασακσεχίρ, με το συμβόλαιό του ωστόσο να εκπνέει το καλοκαίρι του 2026. Προέρχεται από μια «γεμάτη» χρονιά στην Μαλίν ως δανεικός, με 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 2.2 εκατ. ευρώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής περνάει ήδη από ιατρικές εξετάσεις, ώστε να βάλει στην συνέχεια την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με το «Τριφύλλι» και να ενταχθεί στο «πράσινο» ρόστερ.

Η Αντερλεχτ και η αγορά του Παναθηναϊκού

Στο Βέλγιο τις προηγούμενες ώρες ανέφεραν ότι η Αντερλεχτ ήταν η ομάδα που είχε δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να παραμείνει στο βελγικό πρωτάθλημα.

Με τη Μαλίν αγωνίστηκε πέρυσι 27 φορές αλλά στο τέλος της σεζόν, η Μαλίν δεν έδωσε το ποσό που αντιστοιχούσε στη ρήτρα εξαγοράς του (800.000 ευρώ) κι έτσι επέστρεψε στην Μπασακσεχίρ. Η Αντερλεχτ δεν έπαιζε μόνη της, καθώς ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε το ενδιαφέρον του και κατάφερε να κλείσει τον διεθνή Αλγερινό ποδοσφαιριστή.

Στη Μαλίν αγωνίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις ως αριστερός στόπερ σε τριάδα στα μετόπισθεν, δείγμα της προσαρμοστικότητάς του, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ως βασικά χαρακτηριστικά του το πολύ επιθετικό μαρκάρισμα πάνω στην μπάλα, τα κλεψίματα, η εναέρια κυκλοφορία και το καλό αριστερό του πόδι.

Ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι είναι αξιόλογη περίπτωση και τον αγοράζει από την τουρκική ομάδα (οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ένα ποσό κοντά στις 800 χιλ. ευρώ), σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, με διεθνείς παρουσίες στη χώρα του (Αλγερία) και με χαρακτηριστικά που ήθελε ο προπονητής.

Το Who is WHO

Ο Τουμπά ξεκίνησε την καριέρα του στο Βέλγιο, από τις Ακαδημίες της Ζούλτε Βάρεγκεμ, ενώ το 2014 τον απέκτησε η Μπριζ για τα δικά της τμήματα υποδομής, έχοντας εντοπίσει από νωρίς το ταλέντο του.

Στην Μπριζ άνηκε έως το 2020, παίζοντας αρχικά στις Κ17 και Κ21, ενώ υπήρξαν και δανεισμοί σε Λέουβεν και Μπερόε. Με την πρώτη κατέγραψε 9 συμμετοχές, ενώ στην Βουλγαρία αγωνίστηκε 18 φορές. Την φανέλα της πρώτης ομάδας της Μπριζ την φόρεσε μόλις 10 φορές, με την ολλανδική Βααλβάικ να είναι αυτή που τον αγόρασε τον Αύγουστο του 2020.

Σε μια διετία στην Ολλανδία, ο Τουμπά έπαιξε 62 φορές, με απολογισμό 3 γκολ και 2 ασίστ, ανεβάζοντας τις «μετοχές» του και κερδίζοντας την μεταγραφή στην Μπασακσεχίρ, έναντι 2 εκατ. ευρώ. Στην Τουρκία έπαιξε 40 φορές, πετυχαίνοντας 1 γκολ, ενώ την σεζόν 2023-24 πέρασε ως δανεικός κι από την Λέτσε, καταγράφοντας 7 συμμετοχές. Πέρσι πήγε δανεικός στην βελγική Μαλίν, με 27 συμμετοχές και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, πέρασε από τα μικρά κλιμάκια του Βελγίου, όμως από το 2021 αγωνίζεται με την Εθνική Αλγερίας, έχοντας μετρήσει 14 συμμετοχές και 1 γκολ.

sdna.gr