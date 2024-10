ΒΙΝΤΕΟ: Παυλίδης «Τα δώσαμε όλα για τον Τζορτζ»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης 2-1 της Εθνικής Ελλάδος επί της Αγγλίας έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερο ματς για τους διεθνείς, λόγω του χαμού του πρώην συμπαίκτη τους.

Ο Παυλίδης δήλωσε αρχικά: «Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εμάς, λόγω του Τζορτζ, και τα δώσαμε όλα γι’ αυτόν και την οικογένεια του. Είναι σπουδαία νίκη, αλλά το πιο σημαντικό είναι τα συναισθήματα, ότι είμαστε άνθρωποι και ήταν ιδιαίτερη βραδιά κυρίως λόγω του Τζορτζ».

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Πολύ. Από χθες το βράδυ που μάθαμε τι συνέβη, ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές για εμάς, γιατί ο Τζορτζ ήταν μέλος της ομάδας. Ήταν ένα σπουδαίο παιδί, είχαμε περάσει πολύ καιρό μαζί. Είπαμε μεταξύ μας ότι πρέπει να παίξουμε γι’ αυτόν, δεν έχει σημασία το σκορ, θέλαμε να παίξουμε γι’ αυτόν και να τα δώσουμε όλα».

🗣️ "It was a special game for us because of George and we gave everything for him and his family." ❤️



Well said, Vangelis Pavlidis 👏#ITVFootball | #NationsLeague | 🎙️ @gabrielclarke05 pic.twitter.com/CFSczZGb7m