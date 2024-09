Παίρνει Λόβρεν ο ΠΑΟΚ!

Τεράστια κίνηση του ΠΑΟΚ, φέρνει στην Ελλάδα τον Ντέγιαν Λόβρεν στο… παρά ένα της μεταγραφικής περιόδου! Τα βρήκε σε όλα με τη Λυών, «κλείνει» στην ελληνική ομάδα ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ!

Μεταγραφή στο 90΄της περιόδου πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ, φέρνοντας στην Θεσσαλονίκη τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, Ντέγιαν Λόβρεν!

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!



Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.



Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn