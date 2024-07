Έφθασε στην Αθήνα ο Λαμέλα και αποθεώθηκε

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Έρικ Λαμέλα για συμβόλαιο τριών ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η τεράστια αυτή μεταγραφή βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία.

Και αυτό γιατί ο πρώην παίκτης της Σεβίλλης και άλλοτε των Ρόμα, Τότεναμ και Ρίβερ Πλέιτ, έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, με την Ένωση να δίνει -μέσω ανάρτησης- ραντεβού με τον κόσμο της στις 21:00 για να τον καλωσορίσουν και τον κόσμο της να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα επιφυλάσσοντάς του θερμή υποδοχή.

Σημειώνεται πως το συμβόλαιο του 32χρονου Αργεντινού δεν έχει δοθεί ποτέ ξανά σε παίκτη από την ΑΕΚ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24, του προσέφερε 2.500.000 ευρώ ετησίως για να τον πείσει να φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Το who is who του Λαμέλα

Ο Λαμέλα έχει διαγράψει μία ξεχωριστή πορεία, αφού παρελθόν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Αργεντινής με τη Ρίβερ Πλέιτ, στην Premier League με την Τότεναμ και στη Serie A με την Ρόμα.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει την ευχέρεια να παίξει τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και πίσω από τον φορ. Είναι διεθνής 25 φορές με την εθνική Αργεντινής, έχοντας σημειώσει και τρία γκολ. Με τη Σεβίλλη, απ' την οποία έμεινε ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι, πραγματοποίησε 92 συμμετοχές με 16 γκολ και 7 ασίστ.

Στο παρελθόν, με τη φανέλα της Τότεναμ είχε 37 γκολ και 44 ασίστ σε 257 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ με τη Ρόμα είχε 21 γκολ και 13 ασίστ σε 67 ματς. Την καριέρα του την άρχισε από τη Ρίβερ Πλέι, μετρώντας 4 γκολ και 6 ασίστ σε 36 ματς, πριν πάρει μεταγραφή 30.000.000 ευρώ για τους Ρωμαίους.

Πηγή: sport24.gr