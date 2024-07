Προς παραμονή στον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό την παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, του παίκτη που με τα 11 γκολ του στα νοκ-άουτ ματς του Conference League (συμπεριλαμβανομένου και του χρυσού τέρματος στον τελικό κόντρα στην Φιορεντίνα) συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, και η διοίκηση του πειραϊκού συλλόγου είναι έτοιμη να ικανοποιήσει το αίτημα του Βάσκου.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με τον παίκτη για να τον πείσουν να επεκτείνει τη συνεργασία του μαζί τους και να κλείσει έτσι τα αυτιά του στις σειρήνες από υπόλοιπη Ευρώπη και (κυρίως) Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι κοντά στο να πετύχουν το σκοπό τους.

Όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Χριστοφιδέλης στην εκπομπή "Show Must Go On" της Τετάρτης (17/7), ο 31χρονος Μαροκινός επιθετικός είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει υπογράφοντας διετές συμβόλαιο, αποδεχόμενος την πρόταση του Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ερυθρόλευκοι έχουν προτείνει στον Ελ Κααμπί κλειστό διετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 5,5 εκατ. ευρώ, με τον δεινό στράικερ να έχει +1 με τους ερυθρόλευκους και buy out 500.000 ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα.

Πηγή: sport24.gr