H Eλλάδα έγινε η 20ή χώρα με ευρωπαϊκό τίτλο

Ο Ολυμπιακός λύγισε τη Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατάκτησε το Conference League, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που φτάνει μέχρι το τέλος σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Χάρη στην επιτυχία αυτή, η Ελλάδα έγινε η 20ή χώρα που καταφέρνει κάτι τέτοιο και έχει πλέον έναν τίτλο μαζί με Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Τουρκία, Ανατολική Γερμανία και Τσεχία.

Πρώτη στη λίστα είναι η Ισπανία με 46 τρόπαια, με την Αγγλία να ακολουθεί με 37 και την Ιταλία να συμπληρώνει την τριάδα με 31.

Πολύ πιο πίσω ακολουθεί η Γερμανία (19), ενώ η Ολλανδία αποτελεί την τελευταία χώρα με διψήφιο αριθμό κατακτήσεων (11).

Olympiacos' #UECL win means Greece become the 20th country to have a club win a major European trophy.



