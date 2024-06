Τούρκικα σενάρια για Φορτούνη και Τράμπζονσπορ

Το όνομα του Κώστα Φορτούνη βρίσκεται συχνά πυκνά στα τουρκικά ΜΜΕ τους τελευταίους μήνες. Έτσι, αυτό δεν γινόταν να μην συμβεί μετά την κατάκτηση του Conference League.

Σύμφωνα με το haber61.net, ο Φορτούνης είναι στη λίστα της Τράμπζονσπορ, ενώ έχει λάβει την έγκριση και του προπονητή της τουρκικής ομάδας, Αμπντουλάχ Αβτσί, ο οποίος θέλει να κάνει αλλαγές.

Ο Φορτούνης, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τέλος Ιουνίου, ξεκαθάρισε μέσα από το Show Must Go On πως θα μιλήσει πρώτα με τον Ολυμπιακό: «Θα κάνω κάποιες συζητήσεις με την ομάδα, εννοείται ότι πρώτα θα μιλήσω με τον Ολυμπιακό. Θα είναι δύσκολο να αφήσω τον Ολυμπιακό για μία μικρομεσαία ομάδα της Ισπανίας, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό.

Δεν το έκανα τότε που είχα καλύτερες προτάσεις και τώρα προτεραιότητά μου πάντα είναι ο Ολυμπιακός».

sport24.gr