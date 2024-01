Η UEFA τιμώρησε την Αμπερντίν για τον... χιονοπόλεμο

Ο τερματοφύλακας της Ελσίνκι δέχτηκε επίθεση με... χιονοπόλεμο από τους οπαδούς της Αμπερντίν και η UEFA τελικά τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο την ομάδα από τη Σκωτία.

Με χρηματικό πρόστιμο για... χιονοπόλεμο τιμωρήθηκε η Αμπερντίν από την UEFA! Στον όμιλο του ΠΑΟΚ για το Conference League σημειώθηκε ένα σπάνιο περιστατικό το οποίο οδήγησε και στην προσωρινή διακοπή του αγώνα της Αμπερντίν με την Ελσίνκι για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Conference League.

Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από το πολύ χιόνι που είχε ρίξει, το οποίο οι οπαδοί της Αμπερντίν... είπαν να το εκμεταλλευτούν. Πως; Πετώντας χιονόμπαλες στον τερματοφύλακα της Ελσίνκι! Στο 52ο λεπτό του αγώνα, οι οπαδοί της Αμπερντίν ξεκίνησαν έναν χιονοπόλεμο προς τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να σταματάει τον αγώνα.

Οι άνθρωποι των γηπεδούχων ζήτησαν να σταματήσουν την επίθεση τους, καθώς η αναμέτρηση θα σταματούσε οριστικά. Μάλιστα ζήτησαν και από τα μεγάφωνα από τους φιλάθλους της ομάδας να σταματήσουν καθώς ο κίνδυνος της οριστικής διακοπής ήταν μεγάλος. Τελικά οι οπαδοί της Αμπερντίν σταμάτησαν, ωστόσο ο σύλλογος δεν γλίτωσε, καθώς τιμωρήθηκε από την UEFA με χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε.

The HJK Helsinki vs. Aberdeen game has been paused by the referee due to Aberdeen fans throwing snowballs at the HJK Helsinki keeper...



