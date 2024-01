Τρίτος στον κόσμο σε κατοχή ο Παναθηναϊκός πάνω από Σίτι, Μπαρτσελόνα, Παρί

Σύμφωνα με τα data του Wyscout ο Παναθηναϊκός είναι η τρίτη ομάδα με τα μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής στα 54 πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας! Πάνω από Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα οι «πράσινοι»!

Τρίτος σε ολόκληρο τον κόσμο σε ποσοστά κατοχής ο Παναθηναϊκός! Το Wyscout μέτρησε τα ποσοστά σε όλα τα πρωταθλήματα του πλανήτη και... αποκάλυψε ότι οι «πράσινοι» βρίσκονται στην τρίτη θέση του πλανήτη σε ποσοστά κατοχής της μπάλας, με 65.4%, ανάμεσα στις ομάδες των 54 πρωταθλημάτων πρώτης κατηγορίας.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο στατιστικό που αποδεικνύει ότι το «τριφύλλι» είναι μια ομάδα που αρέσκεται να κρατάει την μπάλα και να δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες του. Ποιο είναι ωστόσο το πιο σπουδαίο στην όλη ιστορία; Ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα, βρίσκονται κάτω από τον Παναθηναϊκό.

Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα έχουν 64.3% μέσο όρο ποσοστό κατοχής μπάλας, με την Παρί να έχει 64.8%! Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι βρίσκεται πιο χαμηλά με μέσο όρο κατοχής στο 64.1%. Μάλιστα, εάν μπουν στην εξίσωση και οι ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών, ο Παναθηναϊκός χάνει μονάχα δύο θέσεις, που σημαίνει ότι «πέφτει» στην 5η θέση της σχετικής λίστας η οποία ωστόσο είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με την αρχική των πρώτων κατηγοριών.

