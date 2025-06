Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025: Οι παίκτες της Όκλαντ Σίτι πήραν άδεια από τις δουλειές τους

Η ημιεπαγγελματική Όκλαντ Σίτι κάνει πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου με ένα ρόστερ 166 φορές φθηνότερο από αυτό των Βαυαρών.

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 την Όκλαντ Σίτι από τη Νέα Ζηλανδία (15/6,19:00). Πρόκειται για μία ομάδα που θυμίζει περισσότερο μία παρέα φίλων που τους ενώνει το μεράκι τους για το άθλημα, παρά έναν επαγγελματικό σύλλογο που ξέρει τα κατατόπια στις μεγάλες διοργανώσεις.

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι τεράστια. Η αξία του ρόστερ των Βαυαρών ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ της Όκλαντ Σίτι δεν φτάνει ούτε το 1% του ποσού αυτού. Κι όμως, η ομάδα της Ωκεανίας δηλώνει παρούσα κι έτοιμη να απολαύσει αυτήν την εμπειρία παίζοντας απέναντι σε κορυφαίους παίκτες.

«Μερικοί παίκτες δεν ήρθαν γιατί δεν τους έδωσαν άδεια από τις δουλειές τους»

Παρά τον ενθουσιασμό που υπήρχε για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά, οι Νεοζηλανδοί έφτασαν στις ΗΠΑ με αρκετές απουσίες, καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια από τις δουλειές τους για να ταξιδέψουν!

Η πλειονότητα των παικτών της Όκλαντ εργάζεται κανονικά τις καθημερινές, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ανάμεσά τους υπάρχουν οδηγοί φορτηγών, μεσίτες, πωλητές αναψυκτικών και υπάλληλοι αποθήκης. Οι περισσότεροι πήραν άδεια – κάποιοι με άνευ αποδοχών – για να ζήσουν την εμπειρία του τουρνουά και να εκπροσωπήσουν τον σύλλογο τους σε αυτό το ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Ο τεχνικός της ομάδας, Πολ Πόσα, δήλωσε μάλιστα ότι: «Οι παίκτες έχουν δουλειές πλήρους απασχόλησης. Δείχνουν απίστευτη αφοσίωση σε αυτό που κάνουν και θυσιάζουν πολλά για να βρίσκονται εδώ».

Με τη σειρά του, ο τερματοφύλακας Κόνορ Τρέισι μίλησε για την εμπειρία που περιμένει να ζήσει, λέγοντας:

«Θα ζοριστώ οικονομικά και θα δυσκολευτώ να πληρώσω το ενοίκιο και τους λογαριασμούς μου, αλλά το να παίξω απέναντι σε Μπάγερν, Μπενφίκα και Μπόκα Τζούνιορς είναι εμπειρία ζωής. Ξέρουμε τη διαφορά δυναμικότητας, αλλά θα το παλέψουμε».

