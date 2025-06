Και εγένετο... Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ - Χρίστηκε ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε τον τίτλο του «ιππότη» στη φετινή Επετειακή Τιμητική Λίστα των Γενεθλίων του Βασιλιά Καρόλου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής τιμήθηκε έτσι για την προσφορά του στον αθλητισμό και την φιλανθρωπία, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν τον ίδιο τίτλο ήταν ο Γκάρι Όλντμαν και ο Ρότζερ Ντάλτρεϊ

Ο 50χρονος πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και παγκόσμιος ποδοσφαιρικός θρύλος, που έχει φορέσει 115 φορές τη φανέλα της Αγγλίας και έχει κατακτήσει πρωταθλήματα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, είχε ήδη χριστεί Αξιωματούχος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) το 2003. Έκτοτε διεύρυνε τη δράση του, κυρίως μέσω της συνεργασίας του με την UNICEF ως παγκόσμιος πρεσβευτής από το 2005, ενώ από το 2023 είναι και πρεσβευτής του Ιδρύματος του Βασιλιά Καρόλου.

Πέρυσι, ο πρώην ποδοσφαιριστής, που έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι «μεγάλος βασιλόφρων», ορίστηκε πρέσβης του King's Foundation, ενός εκπαιδευτικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που δημιούργησε ο Βασιλιάς Κάρολος το 1990. Η απονομή του τίτλου του ιππότη στον Ντέιβιντ Μπέκαμ σηματοδοτεί και αλλαγή προσφώνησης για τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, που πλέον θα φέρει επισήμως τον τίτλο «Lady Beckham».

Για την ξεχωριστή αυτή στιγμή, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δήλωσε: «Μεγαλώνοντας στο Ανατολικό Λονδίνο, με γονείς και παππούδες που ήταν τόσο πατριώτες και περήφανοι που ήταν Βρετανοί, ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα λάμβανα μια τόσο τιμητική διάκριση. Το να παίξω και να γίνω αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας μου ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της καριέρας μου και κυριολεκτικά ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Εκτός γηπέδου, είχα την τύχη να έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη Βρετανία σε όλο τον κόσμο και να συνεργαστώ με καταπληκτικούς οργανισμούς που στηρίζουν κοινότητες σε ανάγκη και εμπνέουν τη νέα γενιά».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να κάνω τη δουλειά που κάνω και είμαι ευγνώμων που αναγνωρίζεται μια προσφορά που μου δίνει τόση ικανοποίηση. Θα μου πάρει λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω πλήρως αυτή την είδηση, αλλά νιώθω απέραντη περηφάνια και είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για μένα, την οποία μοιράζομαι με την οικογένειά μου».

Ιππότης ανακηρύχθηκε επίσης ο Γκάρι Όλντμαν για τη συμβολή του στις δραματικές τέχνες. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του ως ο νονός του Χάρι Πότερ, Σείριος Μπλακ, απέσπασε το 2018 το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στην ταινία «Darkest Hour».

Ιδιαίτερη τιμή απονεμήθηκε και στον 81χρονο Ρότζερ Ντάλτρεϊ, τραγουδιστή και ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Who, για τη φιλανθρωπική του δράση. Από το 2000 είναι επίσημος προστάτης του Teenage Cancer Trust και έχει διοργανώσει για πάνω από είκοσι χρόνια τις ετήσιες συναυλίες του ιδρύματος στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Οι «The Who», που σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1964 και μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990, έχουν πλέον μόνο δύο επιζώντα ιδρυτικά μέλη, τον Ντάλτρεϊ και τον κιθαρίστα Πιτ Τάουνσεντ.

Η Επετειακή Λίστα Γενεθλίων είναι μία από τις δύο μεγάλες τιμητικές λίστες που δημοσιεύονται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη δεύτερη να εκδίδεται την Πρωτοχρονιά. Οι τιμητικοί τίτλοι προτείνονται από ανεξάρτητες επιτροπές και εγκρίνονται από τον μονάρχη. Τη φετινή χρονιά, η λίστα περιελάμβανε σημαντικά ονόματα από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη λίστα της Πρωτοχρονιάς τιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Στίβεν Φράι, ο πρώην προπονητής της Εθνικής Αγγλίας Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

