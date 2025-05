Πετροπόλεμος, δακρυγόνα και τραυματίες πριν τον τελικό!

Ένα μικρό... χάος στο Μόναχο, λίγη ώρα πριν τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ! Οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν κι έπαιξαν ξύλο σε βαγόνι του μετρό, αλλά τα επεισόδια δεν σταμάτησαν εκεί.

Όπως μετέδωσε η BILD, τεράστια ένταση υπήρξε και σε άλλον σταθμό, όπου Ιταλοί και Γάλλοι αναμετρήθηκαν στον... πετροπόλεμο! Αρκετοί μάλιστα τραυματίστηκαν, με την αστυνομία να αναγκάζεται να παρέμβει και να κάνει χρήση δακρυγόνων προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

31.05.2025, Inter🇮🇹 vs PSG🇫🇷 at train station🇩🇪 before UCL final, click here for LIVE report: https://t.co/beLtS10EQT pic.twitter.com/LDyoEHk92F