Λίβερπουλ: Τα ερωτήματα για το όχημα στη Water Street, το σενάριο της τρομοκρατικής ενέργειας και τα παιδιά που γλίτωσαν...

Το σημαντικότερο όλων είναι πως δεν υπήρξαν νεκροί. Αλλά ακόμα όλοι απορούν. Πώς γίνεται να φτάσει όχημα να μπει ανάμεσα σε τόσο κόσμο, να μην το καταλάβει κανείς και ξαφνικά οδηγός να πατάει γκάζι; Οι απορίες αναφορικά με το κατά πόσο ήταν τρομοκρατική η ενέργεια και τα άτομα που απεγκλωβίστηκαν έχοντας βρεθεί κάτω από το αυτοκίνητο!

Αντ' αυτού, οι... χαρές και η γιορτή ξεχάστηκαν άμεσα. Το όχημα που έπεσε στο πλήθος στη Water Street άλλαξε όλο το σκηνικό.

Ένα μαύρο αυτοκίνητο εμφανίστηκε ανάμεσα σε τόσο κόσμο, πάτησε γκάζι κι άρχισε να σκορπά τρόμο. 47 τραυματίες, 27 εξ αυτών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και οι άλλοι 20 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο που έγινε το περιστατικό. Τέσσερις άνθρωποι χρειάστηκε ν' απεγκλωβιστούν, αφού είχαν βρεθεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος!

Παιδιά είναι τραυματισμένα ανάμεσα σε όλους όσοι αντί να χαμογελούν, βρέθηκαν να φοβούνται για τη ζωή τους και να βλέπουν ένα όχημα να τρέχει κατά πάνω τους...

Η Αστυνομία τόνισε ότι δεν αντιμετωπίζει το γεγονός ως τρομοκρατική ενέργεια, αλλά αυτό δεν πείθει τον κόσμο. Επίσης υπάρχουν ερωτηματικά και για την ηλικία του δράστη, όσο κι αν οι Αρχές τονίζουν ότι ήταν 53 ετών. Μέχρι και την καταγωγή του, ακόμα κι αν ειπώθηκε ότι πρόκειται για Βρετανό.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι στο πλευρό της Λίβερπουλ που ήρθε αντιμέτωπη με ακόμα μια τρομερά δύσκολη μέρα στην ιστορία της. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα και το αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς αυτό, αν παρακολουθήσει το σοκαριστικό βίντεο της στιγμής που το αυτοκίνητο απλά πετάει ανθρώπους στον αέρα και τους πατάει. Με τον οδηγό απλά να επιταχύνει έχοντας αποφασίσει να σκορπίσει τον θάνατο στο διάβα του...

Ο φόβος θα διατηρηθεί. Από μια μέρα που έπρεπε να είναι γιορτή σε ολόκληρο το Μέρσεϊσαϊντ. Η ζωή και το ποδόσφαιρο πάλι θ' αντισταθούν. Και η Λίβερπουλ θα το ξεπεράσει. Το πιο ευτυχές είναι πως δεν υπήρξαν νεκροί. Γιατί θα ήταν πολύ εύκολο να έχουν υπάρξει δεδομένης της συνθήκης...

