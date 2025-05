BINTEO: Σοκ στη γιορτή της Λίβερπουλ, αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος!

Αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος που πανηγύριζε για το 20ο πρωτάθλημα της Λίβερπουλ, στο Μέρσεϊσαϊντ! Συνελήφθη ένα άτομο, προκλήθηκαν τραυματισμοί, επικράτησε πανικός από το περιστατικό! Τραυματίες έλαβαν πρώτες βοήθειες μέσα σε εστιατόριο στην περιοχή, ενημερώθηκε μέχρι και ο Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε μια σύλληψη, ενώ γίνονται αναφορές για τραυματισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ έπειτα από το περιστατικό που σκόρπισε φόβο και προκάλεσε πανικό στη Water Street.

Οπαδοί προσπάθησαν να επιτεθούν στον οδηγό του οχήματος και να προκαλέσουν φθορές στο αυτοκίνητο προτού τους απομακρύνει η Αστυνομία.

«Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ. Επικοινώνησαν μαζί μας λίγο μετά τις 6 μ.μ. σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, μετά από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο είχε συγκρούσει με πεζούς στην οδό Γουότερ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Θα εκδώσουμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις τις έχουμε», αναφέρει μεταξύ άλλων η τοπική αστυνομία.

