Έφτασε και η κούπα, μεγάλες ετοιμασίες για τη φιέστα στο Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ απόψε θα σηκώσει στον ουρανό του Μέρσεϊσαϊντ το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, το πρώτο μετά το 2020 και το πρώτο του Άρνε Σλοτ στην παρθενική του σεζόν στον πάγκο των «κόκκινων».

Το τρόπαιο βρίσκεται στο «Άνφιλντ» από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, με τις ετοιμασίες για τη μεγάλη φιέστα να κορυφώνονται, αφού λίγο μετά τη λήξη του ματς με τους «αετούς», ο Φαν Ντάικ θα πάρει από τα χέρια του Άλαν Χάνσεν τον τίτλο της διοργάνωσης.

Δείτε βίντεο από τον «ναό» των Πρωταθλητών:

The trophy has arrived at Anfield. 🏆 pic.twitter.com/xstroy8KKa