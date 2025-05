Φανέλα «βγαλμένη» από τις… στάχτες και τις φλόγες του διαβόλου για τη Μίλαν

Η Μίλαν παρουσίασε τη φανέλα για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 με ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο τονίζεται πως η εμφάνιση αυτή έχει κάτι το… διαβολικό!

Αυτά τα στοιχεία θα... προσθέτουν βάρος, νοητά, στη φανέλα της Μίλαν που παρουσίασε τη νέα εμφάνισή της για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.

Οι «ροσονέρι» με ένα υπέροχο βίντεο και με αρκετή φαντασία, για να δείξουν τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν τα χρώματα της ομάδας, αλλά και να τονιστεί η... σχέση με τον «διάβολο», αποκάλυψαν στον κόσμο τι θα φορούν στο γήπεδο τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

THE DEVIL IS IN THE DETAILS



Introducing the 25/26 #ACMilan Home Kit.

