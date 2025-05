Πλησιάζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κούνια

Η σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μπει στην τελική ευθεία και ο μόνος τρόπος για να σωθεί, έως έναν βαθμό, αυτή η καταστροφική χρονιά, είναι με την κατάκτηση του Europa League, στον αγγλικό εμφύλιο με την Τότεναμ.



Ο Ρούμπεν Αμορίμ πάντως όπως και να έχει σχεδιάζει την ομάδα της νέας σεζόν, καθώς ότι και αν συμβεί απέναντι στα «σπιρούνια», θα παραμείνει στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».



Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλει πάση θυσία να ενισχύσει την ομάδα του στις θέσεις της επίθεσης και ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει είναι ο Ματέους Κούνια της Γούλβς.



Ο Βραζιλιάνος είναι ο σούπερ σταρ των «λύκων» και σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τη μεταγραφή του στο Μάντσεστερ.



🚨 EXCL: Manchester United are now closing in on Matheus Cunha deal! 💣



The Brazilian has accepted the project as agreement on personal terms is now being finalised, almost done.



Final details to sort between all parties involved… and then, here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/4UKlMe3ipj