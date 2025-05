Ο απόλυτος σεβασμός: Η Λίβερπουλ αποχαιρετά το «Γκούντισον Παρκ» με υπέροχο μήνυμα!

Το Μέρσεϊσαϊντ έχει τα δυο διαφορετικά ποδοσφαιρικά «στρατόπεδα», το κόκκινο κάθε φορά κοντράρεται με το μπλε, αλλά οι πολίτες του λιμανιού ξέρουν πως όταν πρέπει να ενωθούν, ο ένας θα είναι δίπλα στον άλλον.



Και αυτό θέλησε να δείξει η Λίβερπουλ στην τελευταία μέρα της παρουσίας της Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ», απ' όπου τα «ζαχαρωτά» αποχωρούν μετά από 133 χρόνια.

«Ένα ιστορικό γήπεδο, ένα μέρος που έχουμε παλέψει ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά και έχουμε σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Με τα καλά, τα άσχημαλ αλλά πολλές αναμνήσεις. Το τέλος μιας εποχής στο Γκούντισον Παρκ και η έναρξη μιας νέας» ήταν το μήνυμα των «κόκκινων» στα social media.

An historic stadium, a place where we have fought against one another and stood with each other. Highs, lows and so many memories.



The end of an era at Goodison Park and the beginning of a new one. pic.twitter.com/vQN54XoZ32