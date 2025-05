Ο Σαλάχ εξήγησε γιατί πίστευε πως θα έφευγε από τη Λίβερπουλ

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ, όντας πλέον ανακουφισμένος μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου μέχρι το 2027 και φυσικά με το μετάλλιο του πρωταθλητή εξασφαλισμένο για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, παραχώρησε μια τρομερά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Γκάρι Νέβιλ.



«Πίστευα ότι οι πιθανότητες να παραμείνω ήταν μονάχα στο 10% κι αυτό διότι γνώριζα από πριν πώς διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις στο κλαμπ.



Δεν κάνω επίθεση στον σύλλογο αυτή τη στιγμή, ίσα – ίσα… Απλά ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις παικτών που έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 30» σχολίασε ο Σαλάχ.

