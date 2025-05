Θα δούμε ξανά τον Άρνολντ στη Λίβερπουλ;

Ενδέχεται να είναι βασικός, μπορεί να είναι στην αποστολή, ίσως και να μην τον ξαναδούμε με την κόκκινη φανέλα. Όλα ανοιχτά για τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ και τη Λίβερπουλ, με βάση την… αινιγματική δήλωση του Άρνε Σλοτ για τον Άγγλο μπακ!

Μπορεί να απομένουν δύο παιχνίδια ακόμη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η σεζόν, όμως η Λίβερπουλ έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο και πανηγυρίζει δικαίως το 20ό της πρωτάθλημα στην Premier League.

Άπαντες έχουν μπει σε μία διαδικασία… διακοπών και για τον λόγο αυτόν, άφησαν την Αγγλία, πήγαν στην Ίμπιζα και σε διαφορετικούς προορισμούς, ξεκουράστηκαν και επέστρεψαν στο «Νησί», ώστε να προπονηθούν τρεις μέρες και να συναντήσουν την Μπράιτον στο «Άμεξ».

Αισίως, έλαβε χώρα η συνέντευξη Τύπου του Άρνε Σλοτ για την εν λόγω αναμέτρηση, στην οποία ρωτήθηκε για τον Αλεξάντερ Άρνολντ. Όχι για τις αποδοκιμασίες που άκουσε στο ματς με την Άρσεναλ, αλλά για το αν θα τον δούμε και πάλι να αγωνίζεται με την «κόκκινη» φανέλα, από την στιγμή που δεν θα βρίσκεται στον σύλλογο τη νέα σεζόν.

Δεν απάντησε σε αυτό ο Άρνε Σλοτ, άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο και είπε πως δεν γνωρίζει ακόμη πώς και ποια θα είναι η ομάδα του και η αποστολή αυτής, στα δύο τελευταία ματς για το 2024-25!

🗣️ "It's quite early for me to say."



Arne Slot on whether Trent Alexander-Arnold will be part of the squad for the final matches of the season. pic.twitter.com/gNX5m7XWWQ