Η απόφαση της UEFA δυσαρεστεί την Άρσεναλ: Επίσημη τοποθέτηση για τους τέσσερις παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης!

Επρόκειτο για ένα ζήτημα που είχε δημιουργήσει μεγάλη συζήτηση στο «Νησί» τις τελευταίες ημέρες, αλλά τελικά, ολοκληρώθηκε δίχως ιδιαίτερη «ζημιά» για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος για το ενδεχόμενο της τιμωρίας που υπήρχε από πλευράς UEFA, με φόντο τον πρώτο προημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη «Βασίλισσα», τεσσάρων παικτών της φιλοξενούμενης.

Του Αντόνιο Ρίντιγκερ, του Βινίσιους Τζούνιορ, του Κιλιάν Εμπαπέ και του Ντάνι Θεμπάγιος. Εν τέλει, η θέση της UEFA είναι επίσημη και σύμφωνα με αυτήν, ουδείς θα χάσει το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρόλα αυτά, ο Ρίντιγκερ θα κληθεί να πληρώσει 40.000 για τη συμπεριφορά του, ενώ ο Εμπαπέ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στον επόμενο έναν χρόνο.

🚨 OFFICIAL: Toni Rüdiger and the other Real Madrid players will be AVAILABLE to play vs Arsenal.



UEFA won't ban them as they have fined Rüdiger for €40,000.