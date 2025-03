Μετά τη Γιουβέντους και η Ίντερ τσεκάρει την περίπτωση του Παυλίδη!

Οι εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης με τις φανέλες της Εθνικής ομάδας και της Μπενφίκα, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Πριν από λίγες ημέρες, είχε γίνει γνωστό πως ο Έλληνας στράικερ βρίσκεται στα «ραντάρ» της Γιουβέντους, η οποία και τσεκάρει ζεστά την περίπτωσή του ως αντί-Βλάχοβιτς, καθώς, ο Σέρβος αναμένεται να αποχωρήσει από το Τορίνο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τώρα, φαίνεται πως ακόμα ένας ιταλικός «κολοσσός» έχει μπει στο κόλπο της απόκτησης του 26χρονου φορ, καθώς, όπως μεταδίδει ο γνωστός δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, και η Ίντερ εξετάζει την περίπτωσή του!

Μέχρι στιγμής, ο Παυλίδης μετρά 43 συμμετοχές με 20 γκολ και 9 ασίστ στην παρθενική του σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μάλιστα εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο Champions League, εκεί όπου σε 12 εμφανίσεις έχει 7 τέρματα και 3 ασίστ!

