Ο Σαλάχ έχει τον δικό του... κρυπτονίτη και είναι τα παιχνίδια τίτλων!

Καλός, χρυσός, θρυλικός σκόρερ για τη Λίβερπουλ, αλλά ήρθε στην επιφάνεια και η «αχίλλειος πτέρνα» του. Ο Μο Σαλάχ αδυνατεί να προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο είτε στη Λίβερπουλ, είτε στην εθνική Αιγύπτου, όταν στο φινάλε του ματς ένα τρόπαιο περιμένει τον νέο του κάτοχο...

Ο τελικός του Λιγκ Καπ στο «Γουέμπλεϊ», το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, προστέθηκε στη λίστα των αναμετρήσεων όπου ο Σαλάχ δεν καταφέρνει να εμφανιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα και ενέργεια στο παιχνίδι, όταν αφορά σε τελικό διοργάνωσης.

Η Λίβερπουλ θα τον ευγνωμονεί αιώνια για όσα της έχει προσφέρει και για όσα έχουν ζήσει και πετύχει στην κοινή τους διαδρομή, αλλά είναι γεγονός πως όταν η μπάλα... καίει λίγο παραπάνω και στο φινάλε περιμένει ένα τρόπαιο να βρεθεί στα χέρια των θριαμβευτών, ο Σαλάχ κάπου «χάνεται».

Είναι χαρακτηριστικό πως σε 11 παιχνίδια τίτλων που έχει παραστεί, έχει σκοράρει μόλις δυο φορές κι αυτές με εκτέλεση πέναλτι! Το έκανε στον χαμένο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2019 και στο Community Shield του 2022 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Hard to believe Mo Salah's goals and assists record in cup finals 😮 pic.twitter.com/MXcxdUnZiM