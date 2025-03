Μονπελιέ - Σεντ Ετιέν: Οριστική διακοπή μετά από σοβαρά επεισόδια στις κερκίδες

Άσχημη τροπή πήρε η αναμέτρηση της Μονπελιέ με την Σεντ Ετιέν για την 26η αγωνιστική της Ligue 1, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για βαθμούς αφού βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν να προηγούνται με δύο γκολ στο 53ο λεπτό παίζοντας μάλιστα με παίκτη λιγότερο από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εξέλιξη που δεν άρεσε καθόλου στους Ultras της Μονπελιέ, οι οποίοι δυσαρεστημένοι με τα όσα έβλεπαν άναψαν φωτιά στις κερκίδες ρίχνοντας καπνογόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το ματς διεκόπη στην αρχή προσωρινά, ενώ μερικά λεπτά αργότερα ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή του. Μέρος της κερκίδας είχε πάρει φωτιά, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να ξηλώνουν ακόμη και καθίσματα τα οποία εκτόξευσαν μέσα στο γήπεδο.

16.03.2025🇫🇷Montpellier - Saint-Étienne, Montpellier supporters, angry about their team's results, threw smoke bombs and firecrackers. The match was stopped and the police intervened. There was a fire at the bottom of the stands, click for more here: https://t.co/oS4trNC56F pic.twitter.com/70KRsM8qBD