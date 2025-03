Ο Μπέλιγχαμ έπαιζε... κεφαλιές με τα μπουκάλια από την εξέδρα και ο Ρούντιγκερ ήθελε καυγάδες!

Οι εξαγριωμένοι οπαδοί της Ατλέτικο έβλεπαν τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να πανηγυρίζουν μπροστά τους για την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League και... δεν ήθελε και πολύ για να πάρει άσχημη τροπή το πράγμα.

Μπουκάλια με νερό εκσφενδονίστηκαν προς το μέρος των ποδοσφαιριστών του Αντσελότι, με τον Μπέλιγχαμ να προσπαθεί ακατανόητα να κάνει κεφαλιά, με κίνδυνο να τραυματιστεί!

Ο Ροντρίγκο ήταν λίγο πιο... έξυπνος εκείνη τη στιγμή και απομακρύνθηκε από το μπουκάλι που έπεσε κοντά του, ενώ, ο Ρούντιγκερ ήταν... ο εαυτός του. Προκαλούσε τους οπαδούς των «ροχιμπλάνκος» σε καυγά και αντιδρούσε με τρόπο που μόνο καλύτερα δεν μπορούσε να κάνει τα πράγματα...

Madrid players dancing infront of Atletico fans, Jude heading a bottle thrown at him and Rudiger ready for a fight with Atleti fans 😭



This video has everything 😭pic.twitter.com/6G0gA9WaQg