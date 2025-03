Με τέτοιο μεράκι στον πάγκο, ο Ρανιέρι ξεπέρασε κάθε προσδοκία στη Ρόμα

Δουλεύει με αγάπη. Πρώτα για το ποδόσφαιρο κι έπειτα για τη Ρόμα. Δεν το κάνει για να… φανεί ή να κυνηγήσει κάποια άλλη δουλειά. Έχει πει ότι στο φινάλε της σεζόν θ’ αποσυρθεί… δεύτερη φορά και αυτή θα είναι η τελευταία, αφού δεν σκοπεύει να μπλέξει ξανά με την προπονητική και την απαιτητική καθημερινότητα του κόουτς στο top επίπεδο.

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι έχει ήδη κλείσει μια παντοτινή θέση στην καρδιά των οπαδών της αγαπημένης του Ρόμα και δουλεύει στους «τζαλορόσι» γιατί το θέλει. Γιατί την «πονά» την ομάδα του. Και αυτό τον οδηγεί σε όμορφα αποτελέσματα.

Αυτή τη στιγμή και από τη μέρα που επέστρεψε στους πάγκους, απαντώντας πάλι θετικά στο κάλεσμα ανάγκης του κλαμπ της αιώνιας πόλης, ουδείς άλλος έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς στη Λίγκα, από τον άλλοτε ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής μας ομάδας.

Κι αυτό τον οδήγησε στην κατάκτηση του βραβείου για τον καλύτερο προπονητή της Serie A για τον μήνα Φεβρουάριο . Όταν ένας άνθρωπος δακρύζει, χαμογελά, φέρεται με απόλυτο σεβασμό σε όλους, από τα παιδιά με τις μπάλες μέχρι τα πιο «μεγάλα κεφάλια» που θα συναντήσει στο γήπεδο, δεν γίνεται να πάει στραβά κάτι.

Και αυτή τη στιγμή, ο πιο αγαπητός προπονητής απολαμβάνει τους καρπούς των προσπαθειών του. Όχι γιατί απλά μοχθεί. Αλλά γιατί αυτό που κάνει, όσο κι όπως το κάνει, με όσες δυνάμεις κι αν το κάνει, το αγαπάει…

Being a good person is priceless in today's world. A true example for many.

