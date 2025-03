BINTEO: Πρώτο γκολ για Σέρχιο Ράμος στο Μεξικό

Ο Σέρχιο Ράμος άνοιξε λογαριασμό με τα χρώματα της Μοντερέι στην πολύ δύσκολη νίκη (4-2) της νέας του ομάδας απέναντι στην Ατλέτικο Σαν Λούις.

Ο Ισπανός θρύλος με σπριντ στην «καρδιά» της περιοχής και με δυνατή κεφαλιά κατάφερε να κάνει την ανατροπή για την ομάδα του και να τη βάλει μπροστά στο 57' με 2-1, έπειτα από γέμισμα του Σέρχιο Κανάλες.

Οι φιλοξενούμενοι στο Stadio BBVA ισοφάρισαν, πάλεψαν, αλλά τελικά η ομάδα του άλλοτε captain της Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε όλους τους βαθμούς πετυχαίνοντας άλλα δυο τέρματα.

🚨 Sergio Ramos wasn't even in the view when the cross was delivered and he still managed to score it 🤯



What a player man 👏 🔥 pic.twitter.com/al1qpwKEnk