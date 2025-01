Φωτιά στο «Έτιχαντ», εκκενώθηκε το γήπεδο λίγο πριν από το Σίτι – Μπριζ!

Φωτιά ξέσπασε στο «Έτιχαντ», περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με την Κλαμπ Μπριζ, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πάγκο εμπορευμάτων λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο. Ένα γκαζάκι έπιασε φωτιά, με την πυροσβεστική να καλείται να σβήσει τις φλόγες, φτάνοντας άμεσα στο σημείο, ενώ το «Έτιχαντ» εκκενώθηκε.

A fire has broken out at the Etihad Stadium as fans evacuated

Man City take on Club Brugge in the Champions League TONIGHT