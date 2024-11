Άγιαξ: Επιστρέφει το κλασσικό έμβλημα του «Αίαντα» για τα 125 χρόνια ιστορίας

Με ανακοίνωση του ο Άγιαξ ενημέρωσε τους οπαδούς του πως το έμβλημα της ομάδας αναμένεται να αλλάξει και να επιστρέψει σε κάτι που θα θυμίσει τα ένδοξα χρόνια του παρελθόντος.

Στις 18 Μαρτίου ο «Αίαντας» θα κλείσει 125 χρόνια ζωής και με ανακοίνωση η ομάδα γνωστοποίησε το νέο έμβλημα της ομάδας το οποίο όπως ενημέρωσαν δεν πρόκειται να ξανά αλλάξει ποτέ.

Σύμφωνα με τον CEO του κλαμπ, η ομάδα πρόκειται να κάνει πράξη τη θέληση των οπαδών που ζητήσουν εδώ και χρόνια να επιστρέψει το παλιό σήμα και τόνισε πως η τα επερχόμενα… γενέθλια θα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να γίνει αυτό.

Στη συνέχεια ανέφερε πως με αυτόν τον τρόπο θα τιμηθεί η πλούσια ιστορία του Άγιαξ και με το καινούργιο έμβλημα είναι ένας τρόπος για να συνδεθεί το παρόν με το ιστορικό παρελθόν του κλαμπ.

Ajacieden, this is our new logo.