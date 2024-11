«Αντικαταστάτη του Σαλάχ ψάχνει η Λίβερπουλ με τον Τσέρκι να είναι ψηλά στη λίστα»

Το συμβόλαιο του Μοχάμεντ Σαλάχ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Αιγύπτιο ακόμη να μην έχει ανανεώσει, ενώ μάλιστα στο παρελθόν είχε δηλώσει πως η φετινή θα είναι η τελευταία του χρονιά με τα κόκκινα.

Ακόμη βέβαια δεν είναι δεδομένο πως θα αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά η Λίβερπουλ οφείλει να ψάξει τον αντικαταστάτη του.

Ο Ράιαν Τσέρκι σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία είναι ένα από τα πρώτα ονόματα στη λίστα για να αντικαταστήσει τον Σαλάχ, ενώ θα μπορέσει να τον πάρει και σε προσιτή τιμή λόγο της κατάστασης που επικρατεί στη Γαλλική ομάδα.

