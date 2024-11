Οπαδός ταξίδεψε πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα για χάρη της Σίτι, αλλά την είδε να ηττάται τέσσερις φορές

Η Μάντεστερ Σίτι διανύει μία μεγάλη αγωνιστική κρίση, αφού μετά την ήττα από την Μπράιτον οι «πολίτες» κατέγραψαν μία ιστορική αρνητική επίδοση.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ηττήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τέσσερα σερί παιχνίδια. Η τελευταία φορά που προέκυψε κάτι αντίστοιχο στον γαλάζιο σύλλογο του Μάντσεστερ ήταν το 2006, με τον Γιώργο Σαμαρά να συμμετέχει μάλιστα και στους τέσσερις αγώνες.

Αυτή ίσως να ήταν η χειρότερη χρονική στιγμή για να αποφασίσει κάποιος να κάνει ένα τεράστιο ταξίδι για να παρακολουθήσει από κοντά τα παιχνίδια της ομάδας του, όμως αυτό ακριβώς συνέβη.

Ένας πιστός φίλαθλος ταξίδεψε πάνω από 5 χιλιάδες χιλιόμετρα (60 ώρες διαδρομή) για να δει τις αναμετρήσεις απέναντι σε Τότεναμ, Μπόρνμουθ, Σπόρτινγκ και Μπράιτον, ωστόσο ένιωσε από πρώτο χέρι τη λύπη για τα απρόσμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Παρόλα αυτά, εκείνος έδειξε τη βαθιά του αγάπη για τον σύλλογο, αναφέροντας πως δεν μετάνιωσε στιγμή για το ταξίδι και πως -παρά τις ήττες- το θα το έκανε ξανά εάν γυρνούσε πίσω ο χρόνος.

4 away games in 10 days and 4 losses in a row. 😭



3,000 miles travelled, 57 of 150 hours awake were spent travelling… would do it all over again without hesitating. 🩵 pic.twitter.com/vBvDsiWT7D