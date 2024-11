Το πλάνο της χρονιάς στο Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα!

Στιγμή ποδοσφαιρικού πολιτισμού εκτυλίχθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν.

Στο 33ο λεπτό η ομάδα του Μπιλμπάο σκόραρε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και στο γήπεδο επικράτησε πανικός. Αμέσως μετά το γκολ ακολούθησε... πανζουρλισμός με τους οπαδούς της Σοσιεδάδ να κάνουν τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό «Poznan».

Ωστόσο σε κάποια σημείο η κάμερα έπιασε μια γυναίκα φίλαθλο της Μπαρτσελόνα είναι ανάμεσα σε αυτούς των Βάσκων με... ξινισμένη μούρη, ενώ λίγο μετά η κάμερα την έπιασε να χαμογελάει. Προφανώς η κοπέλα ήταν στεναχωρημένη από την εξέλιξη του αγώνα, με τους οπαδούς της Σοσιεδάδ να μην την ενοχλούν καθόλου.

Real Sociedad lead 1-0 and the fans are going WILD around this lonely Barcelona supporter!#RealSociedadBarça pic.twitter.com/d247oH3yEr