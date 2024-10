Αμορίμ: «Θα είμαι εδώ την Κυριακή... Μάλλον»

Ο Πορτογάλος κόουτς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας οδήγησε την ομάδα του στη νίκη (3-1) το βράδυ της Τρίτης για το Taca de Liga και αυτή η αναμέτρηση με τη Νασιονάλ Μαδέιρα ίσως ήταν η τελευταία θητείας του στα «λιοντάρια» της Λισαβόνας.

Στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης και σε ερώτηση για την πιθανή παρουσία του στο Μάντσεστερ την Κυριακή, ο Αμορίμ απάντησε: «Θα βρίσκομαι εδώ».

Μέχρι εκεί όλα καλά.

Όταν ο ρεπόρτερ επέμεινε και ξαναρώτησε λέγοντας: «Σίγουρα;», ο 39χρονος κόουτς τα... γύρισε.

«Θα δούμε», είπε και με το χαμόγελό του αποκάλυψε ότι πολύ σύντομα θα είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ.

🎙️ "Will you be in the dugout at Old Trafford on Sunday?"

👇 "I will be here [at Sporting]"

🎙️ "Definitely?"

🤣 "I don't know"



Ruben Amorim hints at his future amid Manchester United links 🧐 pic.twitter.com/esA402PmO5