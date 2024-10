Ράγισαν καρδιές στο Μπράμαλ Λέιν για τον Μπάλντοκ

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Μπράμαλ Λέιν μετά τον θάνατο του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ στις 9 Οκτωβρίου, καθώς φιλοξένησε τη Στόουκ για την Championship.

Οι "λεπίδες" πριν από την έναρξη του αγώνα τίμησαν τη μνήμη του 31χρονου αμυντικού που αγωνίστηκε με τη Σέφιλντ για επτά χρόνια. Στε μεγάφωνα έπαιζε το "Starman", το τραγούδι που χρησιμοποιούσαν οι φίλοι της Σέφιλντ για τον Μπάλντοκ.

Following a heartfelt tribute to George Baldock, the Blades family stood together in a powerful minute's silence at Bramall Lane.



