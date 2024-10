Μέσι από άλλη διάσταση: Πρώτος σε τάκλιν και σε κερδισμένες μονομαχίες!

Μέσι από άλλον πλανήτη! Ο οκτάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν σκόραρε στη νικηφόρα αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ (2-1) για τον πρώτο γύρο των play offs του MLS, ωστόσο είναι ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και απολύτως δικαιολογημένα.

Αιτία οι αδιανόητες επιδόσεις του στο ματς, με τον 37χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή να ηγείται σε έξι διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκείνη που αφορά τα τάκλιν και αλλά και τις προσωπικές μονομαχίες.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας: περισσότερες πάσες-κλειδιά (5), περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες (3), περισσότερα τάκλιν (4), περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες (8), περισσότερα σουτ στο στόχο (5) και περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή (13, έχοντας συνολικά 91 επαφές με τη μπάλα), με το κερασάκι στην τούρτα να είναι η ασίστ που έδωσε στον Τζόρντι Άλμπα στο 60', με την οποία γράφτηκε το τελικό 2-1 για την ομάδα του.

Lionel Messi vs Atlanta United:



◉ Most key passes (5)

◉ Most successful dribbles (3)

◉ Most tackles (4)

◉ Most duels won (8)

◉ Most shots on target (5)

◉ Most touches in opposition box (13)

◎ 1 big chance created

◎ 1 assist

◎ 8.61 WS rating



POTM.#MLS @WhoScored pic.twitter.com/S8ZZ5p5cJ0