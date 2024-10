Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για υποκίνηση μίσους κατά του Βινίσιους​

Σε τέσσερες συλλήψεις προχώρησε η ισπανική αστυνομία, που κατηγορούν ται για υποκίνηση μίσους στα social media εναντίον του Βινίσιους πριν από 29 Σεπτεμβρίου μεταξύ Ατλέτικο - Ρεάλ.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες, που δηλώνουν φίλαθλοι της Ατλέτικο, νθάρρυναν τους οπαδούς που θα παρευρίσκονταν στο Μετροπολιτάνο να προσβάλλουν τον Βινίσιους με ρατσιστικά και υποτιμητικά συνθήματα.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε μετά από τ ρεις καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τη The League.

🚨 Spanish Police have arrested four individuals for inciting hatred against Vinicius during the Atletico-Real Madrid derby! 😳🚔

🚩The 4 main people responsible for a hate campaign against a #football

player have been arrested. The investigation began following 3 complaints filed by @LaLiga.

They incited fans through #RRSS to go to the stadium to utter… pic.twitter.com/ZhjHDApnyu

— National Police (@policia)