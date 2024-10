Ο Σλοτ έγραψε ιστορία, ο πρώτος προπονητής με 11 νίκες στα πρώτα 12 παιχνίδια

Το γκολ του Νούνιες στο 27' ήταν αρκετό για τη Λίβερπουλ ώστε να κάμψει την αντίσταση της Λειψίας με 1-0 και να κάνει το "3 στα 3" στο Champions League, με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της σε Αγγλία και Ευρώπη.

Αυτή η νίκη έχει συμβολικό χαρακτήρα για τον προπονητή των ρεντς, καθώς έσπασε ένα θρυλικό ρεκόρ και έγραψε ιστορία.

Συγκεκριμένα, αυτή ήταν η 11η νίκη της Λίβερπουλ στα πρώτα 12 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά επί εποχής Premier League (1992-93), σπάζοντας το ρεκόρ του Κένι Νταλγκλίς τη σεζόν 1990-91, όταν νίκησε τα 10 από τα πρώτα 11 παιχνίδια που είχε δώσει, σε όλες τις διοργανώσεις.

11 - Arne Slot is the first manager to win as many as 11 of his first 12 games in charge across all competitions in English top-flight history. Convincing. pic.twitter.com/uENYJgQ0OK