«Έδεσε» τον Γκόρντον η Νιούκαστλ

Ο Άντονι Γκόρντον υπέγραψε νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ .Το Athletic είχε αποκαλύψει τον Αύγουστο ότι η Νιούκαστλ σκόπευε να ανοίξει συζητήσεις με τον Γκόρντον, ενώ τον Σεπτέμβριο ανέφερε ότι ήταν κοντά στην εξασφάλιση της υπογραφής του 23χρονου, με το νέο του συμβόλαιο να ακολουθεί τη σημαντική εξέλιξη του παιχνιδιού του τα τελευταία 18 μήνες.

Το νέο συμβόλαιο αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική αξία του Γκόρντον και αναμένεται να τον καταστήσει έναν από τους πιο υψηλά αμειβόμενους παίκτες του συλλόγου.

«Εγώ και ο προπονητής (Έντι Χάου) είμαστε τέλειο ταίρι όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού. Μου αρέσει πολύ εδώ», δήλωσε ο Γκόρντον.

«Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, μου αρέσει να ζω εδώ, η ομάδα είναι πολύ ταιριαστή για μένα — και είμαι εδώ για να κερδίσω ένα τρόπαιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε ένα τρόπαιο. Το να κερδίσουμε ένα τρόπαιο εδώ θα ήταν απίστευτο, γιατί οι φίλαθλοι περιμένουν τόσο καιρό. Το να είμαι μέρος της ομάδας που θα το πετύχει επιτέλους είναι ένας μεγάλος στόχος μου», δήλωσε ο Άντονι Γκόρντον.

Ο Γκόρντον πέρασε ένα περίπλοκο καλοκαίρι, αφού η Νιούκαστλ ξεκίνησε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για μια πιθανή συμφωνία σε περίπτωση που η Νιούκαστλ δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τους κανόνες κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League (PSR).

Παρά το ότι το πρόβλημα λύθηκε με τις πωλήσεις των Έλιοτ Άντερσον στη Νότιγχαμ Φόρεστ και του Γιανκούμπα Μιντέ στη Μπράιτον & Χοβ Άλμπιον, ο Γκόρντον θα ήταν ανοιχτός στην προοπτική μετακίνησης στο κλαμπ που υποστήριζε από παιδί.

Το νέο συμβόλαιο του Γκόρντον στη συνέχεια έγινε προτεραιότητα για τη Νιούκαστλ, καθώς υπήρχε η επιθυμία να διατηρηθεί το βασικό επιθετικό ταλέντο και να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στον παίκτη.

«Είμαι ευτυχής που ο Άντονι δεσμεύτηκε με το κλαμπ για το μέλλον του», δήλωσε ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου. «Έχει εξελιχθεί ως παίκτης και ως άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νιούκαστλ και συνεχίζει να αποδεικνύει πόσο καλός είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

«Είναι αφοσιωμένος στη βελτίωση του εαυτού του και της ομάδας και, όταν προσθέτεις σε αυτό την ποιότητα των εμφανίσεών του και την εξαιρετικά υψηλή εργατικότητά του, είναι προφανές γιατί έχει αυτή την ξεχωριστή σύνδεση με τους οπαδούς μας».

Ο Γκόρντον μετακόμισε στη Νιούκαστλ από την Έβερτον τον Ιανουάριο του 2023 για αρχικό ποσό 40 εκατομμυρίων λιρών (51,8 εκατομμύρια δολάρια). Έχει σημειώσει 15 γκολ και έχει δώσει 11 ασίστ σε 74 εμφανίσεις από τότε που μετακόμισε στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Μέλος της αγγλικής ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 το καλοκαίρι του 2023, έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα των ανδρών τον Μάρτιο του 2024 και ήταν μέρος της αποστολής της Αγγλίας για το Euro 2024.

Ο Γκόρντον έχει πραγματοποιήσει οκτώ εμφανίσεις στην Πρέμιερ Λιγκ αυτή τη σεζόν, σκοράροντας δύο φορές. Η Νιούκαστλ επιστρέφει στη δράση την Κυριακή εναντίον της Τσέλσι.

