Το σόου του καλύτερου παίκτη στον κόσμο!

H Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ομάδα φαινόμενο. Και ως τέτοια χρειάζεται και παίκτες που μπορούν να την υποστηρίξουν, να «κουβαλήσουν» την βαριά ιστορία της. Και ο Βραζιλιάνος είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ακόμα κι αν υπήρχε αμφιβολία, ακόμα κι αν ακόμα κάποιοι τον αμφισβητούν, το απέδειξε για άλλη μια φορά το βράδυ της Τρίτης.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η μπάλα «έκαιγε», ήταν αυτός που έδειξε χαρακτήρα, που βγήκε μπροστά, που ήταν ψύχραιμος και έγινε ο ηγέτης που ήθελε η «βασίλισσα» μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 62' ισοφάρισε το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ, στο 86' σημείωσε το δεύτερο γκολ του και στο 93' «σφράγισε» το χατ-τρικ. Τρία γκολ και μια σπουδαία ανατροπή για τη Ρεάλ. τίποτα λιγότερο.

Στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το βράδυ της Τρίτης, η Ντόρτμουντ πήγε στο ημίχρονο τρέχοντας πέντε χιλιόμετρα περισσότερο από τη Ρεάλ, που έδειχνε να μην έχει παλμό και ψυχή. Αυτά χρειάστηκε να βάλει στο δεύτερο ημίχρονο ο Βραζιλιάνος. Μαζί με τη μαγεία του, εννοείται. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βινίσιους έμοιαζε με... δαίμονα. Κάτι ανεξέλεγκτο. Ασταμάτητο.

Στο 62’, ο Λούκα Μόντριτς βρήκε με κάθετη μπαλιά τον Κιλιάν Μπαπέ μέσα στην περιοχή, ο Γάλλος κόπηκε πριν προλάβει να πλασάρει, αλλά η μπάλα έφτασε στον Βινίσιους, ο οποίος πλάσαρε στην κενή εστία για το 2-2.

Ο Βραζιλιάνος έδωσε διαστάσεις θριάμβου με δύο γκολάρες μέσα σε επτά λεπτά (86’ και 90’+3’), χορεύοντας την άμυνα μιας Ντόρτμουντ που απλά δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το σόου του.

Χρειάστηκε, μάλιστα, μόλις δέκα δευτερόλεπτα για να φτάσει από την μία περιοχή στην άλλη και να πετύχει ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Στο δεύτερο γκολ του πήρε την μπάλα στο έξω από την περιοχή της ομάδας του, 80 μέτρα μακριά από την αντίπαλη εστία. Έτρεξε και άφησε πίσω τον Τσαν, που μόλις είχε μπει στον αγώνα, με εκπληκτική ευκολία. Εκανε εννέα επαφές με την μπάλα και στην δέκατη έκανε το σουτ για να σκοράρει.

